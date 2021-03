Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 19:46

Rio - Há pouco mais de um ano, o Flamengo conquistava a Libertadores da América, numa improvável virada nos minutos finais, contra o River Plate. Naquele 23 de novembro de 2019, no Peru, Gabriel Barbosa marcou duas vezes em menos de cinco minutos e deu o título ao Rubro-Negro. Técnico daquele triunfo, o português Jorge Jesus comentou sobre a final.

"Quando o Gabi fez o gol de empate, eu já estava a pensar no prolongamento (prorrogação). Já estava pensando no que mexer. Mas o futebol tem disso. Às vezes, somos surpreendidos de forma negativa, mas fomos surpreendidos pela positiva. Dois minutos depois, o Gabi fez o gol com passe do Diego", disse Jesus no terceiro episódio da série 'Predestinado'.