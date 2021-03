Arrascaeta Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 09:00 | Atualizado 15/03/2021 09:01

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, o meia uruguaio Arrascaeta será desfalque na reapresentação do Rubro-Negro nesta segunda-feira. O jogador, de 26 anos, está em seu país e por conta da redução de voos durante a pandemia irá chegar ao Rio na próxima terça-feira. No entanto, de acordo com informações da ESPN Brasil, o atleta tem sondagens do futebol do Egito e seu estafe aguarda uma nova valorização no Flamengo.

Ao contrário de alguns grandes nomes do elenco do Flamengo, o jogador não recebeu valorização na última temporada. Arrascaeta foi contratado pelo Rubro-Negro em 2019 e foi o maior investimento financeiro que o clube carioca fez até aquele momento. Acabou superado pela compra em definitivo de Gabigol e pela de Pedro no ano passado.



Arrascaeta participou de todas as conquistas recentes do Flamengo: dois títulos do Carioca, dois títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ele entrou em campo 102 vezes e fez 30 gols pelo Rubro-Negro.