15/03/2021

Rio - O Flamengo vem sendo alvo de uma nova ação na Justiça, segundo informações do portal "Esporte News Mundo". O clube recebeu uma cobrança milionária por suposto plágio de dois modelos de desenhos de camisas rubro-negras dos últimos anos.

No último fim de semana, o design acionou o Poder Judiciário pedindo pagamentos por danos morais e materiais ao julgamento de mérito, e a abstenção por parte do clube de novas vendas dos modelos feitos com o layout sem autorização, em vias próprias e de terceiros, também em liminar.



Ainda de acordo com o site, ele pede ao Rubro-Negro o valor de R$ 1.518.000,00, referente a três mil unidades de cada versão de modelo que está sendo discutida na Justiça. Na defesa do profissional apontaram que se determine a "busca e apreensão de todo documento contábil relacionado, durante o período, desde 2019, ou determine que não se desfaça e apresente aos autos, para fins futuros de apuração do quanto indenizatório exato, sendo respeitado que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária, desde o início das vendas, e juros".

À esquerda está a camisa feita pelo design e à direita a vestimenta comercializada pelo Flamengo Reprodução

"Trata-se de um projeto pessoal, acadêmico e autoral envolvendo design esportivo já desde maio de 2018. (…) Tudo foi feito pelo autor como meio de divulgação de seu trabalho desenvolvido para a faculdade em que se formou como bacharel em design, e consequentemente para fazer seu portfólio, que passou a estar disponibilizado na Internet, seu site pessoal e suas redes sociais", diz a argumentação do profissional.

A data de criação do arquivo aponta o dia 3 de maio de 2018, sendo um dos modelos comercializados pelo clube presidido por Rodolfo Landim a partir do ano de 2019. O caso corre na 27ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).