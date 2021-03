Gabigol: irresponsabilidade, prejudicando a si próprio, aos companheiros e ao Flamengo Paulo Lopes / Agnews

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 20:01

Rio - Renata Fan e Denílson detonaram a ida de Gabigol a um cassino clandestino no último fim de semana. Durante o "Jogo Aberto" desta segunda, a dupla mostrou não ter se convencido com a versão do craque, que afirmou ter ido ao local para jantar.

“É por isso que o futebol acaba sendo paralisado. O jogador não tem responsabilidade. No clube ele é bem cuidado, testado, mas na vida particular faz o que entende. Não adianta ir pra internet depois com discursos e palavras bonitas. Tem que dar exemplo. Não importa que era último dia de férias. São Paulo com restrições pesadas, todos sabem, e o cara passa uma vergonha, dá um vexame desse. Ele tem uma imagem a zelar”, afirmou Renata.



“O Gabigol tem que saber a postura que tem que ter. É um ídolo do Flamengo, da molecada principalmente, e tem responsabilidade de dar exemplo. Já vi figura pública falar que não é exemplo pra ninguém, mas a partir de quando ela se torna conhecida publicamente ela passa a ser. E ele não tem amigos? Algum amigo que falasse ‘pô, não vamos não, o bagulho tá louco, a pandemia’. Pra mim isso nem é amigo”, disse Denílson.

“Como você sai para comer em uma cidade que só está podendo delivery? Fala logo que errou e pede desculpas em vez de ficar mascarando uma situação”, completou a apresentadora.



Além de Gabigol, o cantor MC Gui também estava no local, que contava com a presença de cerca de 200 pessoas. Os dois foram detidos e levados à delegacia para prestar esclarecimentos.