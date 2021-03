Gabigol e MC Gui são conduzidos pela Polícia Civil após serem flagrados em cassino clandestino na zona Sul de São Paulo Agnews

Rio - O governador de São Paulo, João Dória, fez duras críticas ao atacante Gabigol, do Flamengo. Durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, o político comentou a ação que fechou um cassino clandestino com cerca de 200 pessoas na capital paulista, na madrugada do último domingo, queacabou resultando na detenção do jogador.

"Inacreditável. Em meio a pandemia, [ter] gente brincando em cassino. Atividade ilegal, proibida por lei. Se divertindo, bebendo, sem máscaras. Que péssimo exemplo de alguns personagens que lá foram e se esconderam embaixo da mesa de jogo. Que vergonha isso", disse Dória, citando indiretamente o atacante.

De acordo com o delegado Nico Gonçalves, responsável pela operação, Gabigol se escondeu embaixo de uma das mesas ao perceber a chegada da polícia. No entanto, em entrevista a TV Globo, o jogador negou o ocorrido.

"Se eu tivesse escondido, eu não sairia como saí. Eu saí de cabeça erguida", afirmou.