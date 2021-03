Rodrigo Caio Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/03/2021 16:39

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio atuou na reta final do Brasileirão, contra Corinthians, Internacional e São Paulo, ciente do risco de que poderia agravar o quadro da lesão muscular na coxa direita - o que acabou acontecendo na vitória por 2 a 1 sobre o Colorado, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Dr. Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, explicou que o jogador participou da decisão tomada em conjunto com o DM, sendo determinante o desejo do mesmo em atuar em momento decisivo de 2020/21. De acordo com o médico, o zagueiro iniciou a recuperação imediatamente após a conquista do título nacional, portanto não teve férias como os companheiros.



"Rodrigo Caio, como informado pelo clube anteriormente, teve uma lesão grave no adutor direito. Pelo curto espaço de tempo até o fim do campeonato, tentamos acelerar essa recuperação ao máximo. Faltando três rodadas, contra Corinthians, Internacional e São Paulo, foi conversado com o atleta da possibilidade dele jogar e, com ele mostrando essa vontade de ajudar o clube, foi passado o risco. Sabíamos que teria esse risco, e decidimos juntos assumir isso em função até da vontade do próprio atleta", disse Dr. Tannure, seguindo:



"Após o jogo do Inter, ele mostrou sinais de fadiga, reclamou de dor no adutor, e realizamos um novo exame que constatou uma pequena lesão no local da lesão anterior. Novamente o atleta conversou conosco e se mostrou disposto e com vontade de jogar o último jogo. Foi conversado sobre todos os possíveis riscos e, juntos, a gente avaliou o cenário e decidiu assumir esse risco em função do momento do campeonato. Realmente, após esse jogo teve uma piora no quadro dessa lesão do adutor da coxa direita e, em função disso, o atleta não teve recesso, vem tratando desde então, de maneira integral, para que a gente possa ter o retorno mais breve possível", completou o médico.

O grupo principal do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, iniciando a temporada de 2021 sob o comando de Rogério Ceni. Enquanto os demais companheiros fizeram exames e já trabalharam em campo, com bola, Rodrigo Caio permaneceu na academia em recuperação.



"Está na fisioterapia, realizando exercícios específicos de reequilíbrio muscular para que a gente trabalhe a musculatura dele, que ele (Rodrigo Caio) realize a cicatrização e que ele esteja no campo o mais breve possível", explicou Tannure.