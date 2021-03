Mauro Cezar Pereira Reprodução

Publicado 16/03/2021 16:50

Rio - A decisão da diretoria do Flamengo de não se posicionar sobre o atacante Gabigol ter sido detido no último fim de semana após ser encontrado em um cassino clandestino em São Paulo vem gerando muitas críticas da imprensa esportiva. O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a postura dos dirigentes rubro-negros.

A diretoria do Flamengo parece refém do seu artilheiro, como parecia refém de Jorge Jesus. Em 2020, o técnico adiou a definição sobre seu futuro, até que comunicou a saída. E o presidente não sabia, como ficou claro", afirmou Mauro em coluna no portal "UOL".

Na opinião do jornalista, atitudes equivocadas do atacante acabam respingando no clube carioca. E por conta disso, seria correto que o Flamengo repudiasse o ocorrido.



"A atitude de Gabigol em meio à pandemia está associada ao clube, queiram os dirigentes ou não, aceite a torcida do Flamengo, ou não. Ele é um símbolo rubro-negro, positivo quando crianças torcedoras até de outros clubes o idolatram. E negativo quando é personagem de uma situação como a de domingo passado", disse.