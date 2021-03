Filipe Luís em treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/03/2021 09:03 | Atualizado 18/03/2021 09:05

Rio - A polêmica partida entre Flamengo e Internacional, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 segue repercutindo. Filipe Luís se envolveu no lance da expulsão de Rodinei e foi citado pelos jogadores colorados e também por Abel Braga como alguém que foi contrário a punição do lateral. Em entrevista à TNT Sports, o jogador rubro-negro admitiu que pediu para o árbitro não tomar aquela decisão na partida do Maracanã.

“Quando ele pisou no meu tornozelo, eu sabia que ele ia ser expulso porque ele pisou muito no meu tornozelo. A primeira reação foi falar para o juiz não expulsar porque eu sabia que não foi na maldade. A gente falou para ele. Mas ele foi no VAR, analisou e decidiu expulsar. Quem sou eu para falar o contrário”, afirmou.



Filipe Luís e Rodinei fizeram parte do elenco do Flamengo em 2019 e os dois jogadores têm uma relação de amizade. O lateral-esquerdo falou sobre o o atleta, que defendeu o Colorado na última temporada.



"Rodinei é muito meu amigo. Amo esse cara, me deu muitas alegrias, ganhei título com ele. Amo o Rodinei, gostaria que ele não tivesse sido expulso, que fosse crucificado, como ele não foi, virou um herói. Seguramente era para cartão vermelho", completou o lateral.