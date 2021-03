Cuéllar Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Ex-jogador do Flamengo, o volante Gustavo Cuellar pode estar de volta ao Brasil, mas não para atuar pelo Rubro-Negro. De acordo com o jornalista colombiano Diego Rueda, o atleta do Al-Hilal-SAU, está sendo sondado pelo Atlético-MG, que acabou de acertar com o técnico Cuca. Ainda segundo o repórter, as negociações ainda não avançaram e são consideradas difíceis pela concorrência por Cuellar.

Além do Atlético-MG, o Grêmio também estaria de olho no jogador colombiano. A equipe gaúcha tinha como prioridade o meia Rafael Carioca, mas como o negócio pelo brasileiro esfriou, o Tricolor moveu as atenções para Cuellar. Pelo Flamengo, o volante atou por quatro temporadas, somando mais de 160 jogos e dois gols. Participou das trajetórias do título Brasileiro e da Libertadores da América em 2019.