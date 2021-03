O chileno Isla é quem mais preocupa os médicos do Mengão Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 17:22

Rio - O lateral Isla ficou de fora da convocação do Chile para o amistoso contra a Bolívia, na próxima semana, em Santiago. Segundo o site "GE", os chilenos decidiram não chamar o jogador após um acordo com o Flamengo, que pediu sua liberação.

Publicidade

O argumento apresentado pelo Flamengo é de que seria fundamental para Isla participar da pré-temporada. O lateral voltou aos trabalhos no clube neste semana após 17 dias de férias, sendo que três deles, com autorização do Flamengo, foram dedicados a treinos com a seleção.



A presença de Isla na pré-temporada é considerada fundamental pelo Flamengo para seu desempenho na temporada. A seleção chilena, que terá Copa América em junho, concordou com o argumento.