Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 18:18

Depois de o Flamengo emitir nota oficial para esclarecer que as negociações com Rafinha foram interrompidas por questão financeira, o lateral-direito fez o mesmo, mas desmentiu o comunicado do clube e garantiu que o fato de não ter retornado não foi por dinheiro.

"Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo, inclusive nesses dias envolvendo a negociação para a minha volta. Vocês estão no meu coração e da minha família para sempre...!!! Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, e ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro a questão financeira não foi o motivo.

Segunda-feira irei me pronunciar, fica aqui o meu agradecimento ao clube, a alguns diretores e ao departamento de futebol. Os anos passam, se passam jogadores, dirigentes, mas fica o Flamengo. SRN!"

Rafinha está sem clube desde que rescindiu com o Olympiacos, da Grécia, no fim de janeiro. Desde então, o lateral-direito deu preferência ao Flamengo, que chegou a fazer proposta oficial e recuou após "análises internas", segundo o comunicado do Flamengo.