ATAQUE - FLAMENGO - O Flamengo apresentou hoje (25) no Ninho do Urubu o lateral-direito Rafinha. O jogador, de 33 anos e que estava no Bayern de Munique, da Alemanha, assinou com o Rubro-Negro um contrato de dois anos. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 18:30

O lateral-direito Rafinha parece não ter superado o fato de a negociação para retornar ao Flamengo não ter tido desfecho positivo. O jogador voltou a argumentar que o seu retorno não foi por questão financeira, como o clube disse em nota oficial.

“Alguns dirigentes do Flamengo ainda estão zangados pela minha saída no passado. Eu saí porque eu quis. Era uma situação muito melhor para a minha carreira. Não estou chorando, mas não foi por questão financeira.”

No último sábado, o Flamengo emitiu comunicado oficial para esclarecer os motivos que fizeram o clube a desistir da contratação do experiente lateral direito Rafinha.

"Tendo em vista as notícias a respeito das conversas entre o Clube e o jogador Rafinha, o Flamengo esclarece que:



1 - Rafinha, além de um excelente jogador e um dos responsáveis pelas conquistas da inesquecível temporada de 2019 e início de 2020, é daquelas pessoas que todos gostaríamos de ter em nosso grupo de trabalho. Sua saída do elenco, no ano passado, se deu tão somente pela excelente proposta que ele recebeu do exterior;



2 - Quando o jogador resolveu voltar ao Brasil, depois de rescindir seu contrato na Europa, nosso departamento de futebol entrou em conversas com seus empresários, buscando entender o que o jogador pretendia fazer e qual seria uma possível pretensão salarial no caso de uma volta ao Flamengo;



3 - Enquanto se desenrolavam estas negociações, o Flamengo fazia um levantamento interno sobre a disponibilidade financeira para este investimento;



4 - Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isto causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra.



Sendo assim, foi com pesar que informamos ao jogador e aos seus representantes que, apesar dos esforços de todos os envolvidos em viabilizar a volta de Rafinha ao Flamengo, não iríamos seguir com as tratativas para se fechar o acordo.



Fica o registro da postura sempre positiva e interessada do jogador. Infelizmente, a pandemia e seus reflexos impediram este esperado retorno.



Saudações rubro-negras."

Rafinha disse que voltará a se pronunciar nesta segunda-feira sobre a negociação fracassada com o Flamengo.