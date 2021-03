Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021

Rio - Após semanas negociando, Rafinha e Flamengo não chegaram a um acordo para a volta do lateral ao clube carioca. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que dois motivos impediram o acerto entre as duas partes.

"O departamento de futebol queria o Rafinha, o técnico queria o Rafinha, os jogadores queriam o Rafinha, a torcida em boa parte também queria o Rafinha, só que o Rafinha não jogaria de graça no Flamengo, ele teria que receber um salário, então quando ele fala que não era dinheiro, claro que é dinheiro, a grande questão é que ele está no meio, como ficou também em parte o Diego Alves na renovação, de uma briga política", afirmou.

Sobre a questão política, Mauro Cezar Pereira relembrou que no fim de 2021 haverá uma nova eleição presidencial para definir os rumos do Flamengo para os próximos anos.



"Ele está também no meio dessa briga política. De um lado, o futebol tem que fazer dinheiro vendendo jogadores e apertando o cinto e aí o futebol vai pensar 'mas vem cá, outros setores deveriam trazer dinheiro para o clube e não trazem'. Isso é uma briga política, não é exatamente o BAP, é um grupo e outro grupo, é um governo de coalizão. A eleição do presidente do Flamengo foi feita com o apoio de grupos políticos e você tem diferenças ali, pessoas que são de correntes distintas dentro da mesma gestão", completou.