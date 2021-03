Flamengo mira o clássico contra o Botafogo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 14:20 | Atualizado 22/03/2021 14:25

Rio - Em segundo lugar no Campeonato Carioca, o Flamengo inicia mais uma semana de atividades ainda com o elenco divido e sem definição sobre quem atuará no clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada. A tendência é que o Rubro-Negro continue com time alternativo. As informações são do LANCE!.

Nesta segunda, o elenco principal realizou treinos no Ninho do Urubu, com ênfase no aprimoramento tático. O mesmo grupo volta a treinar à tarde, às 15h. No mesmo horário, o grupo de Maurício Souza treinará no CT. A tendência é que a equipe a duelar com o Botafogo seja a mesma que goleou o Resende por 4 a 1.

Publicidade

Adversário do Flamengo na próxima rodada, o Botafogo vem de empate por 1 a 1 contra o Vasco, em São Januário. O Glorioso ocupa a terceira posição, com seis pontos conquistados. A bola rola às 21h35 desta quarta.