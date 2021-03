Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:02

Rio - Em seu terceiro ano de mandato, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já vive o clima de eleições no Rubro-Negro. De acordo com informações da "ESPN Brasil", o mandatário, que já indiciou a candidatura para a reeleição, enviou um e-mail aos sócios para pesquisar a intenção de votos.

No texto, Landim faz seis perguntas para que os sócios que votam na eleição respondessem e fizessem uma avaliação da atual gestão. O atual presidente já recebeu apoio de diversos grupos políticos do clube. Entre as perguntas, o presidente pergunta diretamente a intenção de voto dos sócios na eleição do fim do ano.

Publicidade

Rodolfo Landim assumiu o Flamengo em 2019. Além do sucesso dentro do campo com dois títulos do Brasileiro, uma Libertadores, um Carioca, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana, a sua gestão também é marcada pela tragédia que vitimou dez jogadores da base rubro-negra no Ninho do Urubu e também por posicionamentos polêmicos fora do campo, principalmente em relação a pandemia da Covid-19.



Publicidade

CONFIRA NA ÍNTEGRA O QUESTIONÁRIO:



“Bom dia/tarde/noite, caros associados (as)! Passados 2 anos e 2 meses da gestão Rodolfo Landim, estamos fazendo uma terceira enquete (Pesquisa # 3) para avaliar não só o grau de satisfação dos sócios do clube com a gestão atual, bem como proporcionar aos sócios do Flamengo um espaço para críticas e/ou sugestões, visando fornecer subsídios dos associados ao Conselho Diretor na condução da atual gestão. Os resultados obtidos nesta terceira avaliação serão discutidos e analisados por todas as Vice-Presidências do Clube objetivando a possível implementação destas sugestões, assim como foi feito nas discussões realizadas nos diversos departamentos após a apuração dos resultados das Pesquisas # 1 e 2.





Lembramos que este é o terceiro ano do mandato desta Diretoria e no final do ano, teremos eleição para o Conselho Direto do CRF. Foi formalmente anunciado na mídia que o Presidente Rodolfo Landim aceitou concorrer a mais um mandato. Aproveitaremos esta terceira onda para verificar a aceitação desta decisão, além de coletar sugestões e ideias dos associados visando a preparação do plano de ações para mais uma gestão vitoriosa, caso eleito. Agradecemos antecipadamente a resposta dos senhores (as) associados (as) a esta enquete:



Já pensando na eleição para o Conselho Diretor de Dezembro/2021 e considerando a possibilidade do atual Presidente Rodolfo Landim concorrer a um novo mandato, o Sr(a) poderia adiantar a sua posição hoje sobre o pleito, escolhendo uma das opções abaixo:



Opções:



A) Votarei em Rodolfo Landim com certeza



B) Indeciso



C) Votarei em outro candidato. Pode citar quem?



Por fim, no espaço abaixo o(a) Sr(a) poderia apresentar, de forma livre e espontânea, críticas e, principalmente sugestões para dar subsídios a atual Diretoria do CRF, se possível incluindo ideias para o próximo Conselho Diretor que assumirá o clube a partir de Janeiro/2022. Além disso, especificando o departamento correspondente, objetivando aprimorar a gestão e atender aos interesses dos seus associados.”



Aproveite a boa fase do Flamengo para lucrar!



Além dos sete grupos políticos, Rodolfo Landim recebeu apoio publicamente do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee. Em publicação no seu perfil no Twitter, o dirigente escreveu: “O presidente merece mais um mandato. Primeiro ano com a tragédia, segundo e terceiro com a Covid. Ainda assim, com muita dificuldade, muitas conquistas foram alcançadas! Como ele disse, há muito a ser feito. Agradeço aos grupos pela parceria desde o D-Zero. Estarei do lado dele.”