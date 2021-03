Fábio Sormani Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:44

Rio - O comentarista Fábio Sormani fez elogios ao time reserva do Flamengo durante o programa "Bate-Bola" desta quarta-feira. Na opinião do jornalista, o time B do Rubro-Negro teria condições de ganhar o Campeonato Paulista.

"As pessoas acham que eu falo para criar polêmica. Acho que esse time, se jogar o Paulista, tem chances de ganhar. Mesmo com o Palmeiras jogando. Esse time (reserva do Flamengo), mesmo com o Palmeiras jogando com o time titular, esse time do Fla tem condições de ganhar o Campeonato Paulista", afirmou.



"Esse time do Flamengo não precisa do Arrascaeta ou Everton Ribeiro para vencer o Paulista. Pela forma de disputa ser em mata-mata... O Corinthians poderia ter vencido no ano passado e perdeu nos pênaltis. Não é que perdeu um jogo para o Palmeiras, que poderia ser muito superior, venceu por 3 a 0... Aliás, esse time do Palmeiras não tem se mostrado muito competitivo nesse tipo de jogos (mata-mata). Ele é muito regular. A final da Libertadores foi uma decepção, completou.