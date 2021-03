Hugo Moura marcou o segundo gol do Flamengo contra o Botafogo Alexandre Vidal/Flamengo

Por MH

Publicado 24/03/2021 23:54

Autor do gol que sacramentou a maiúscula vitória do Flamengo diante do Botafogo — 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca —, o volante Hugo Moura dedicou o feito ao filho Arthur. "Felicidade de fazer um gol com essa camisa, muito importante para mim e para a minha família", afirmou o jogador, que é formado nas divisões de base do Mais Querido.

Já em relação ao centroavante Pedro, que deixou a partida ainda no início por causa de um problema na sua coxa esquerda, o departamento médico está preocupado com o jogador, que saiu com semblante de dor e causou preocupação. Ele será reavaliado nesta quinta, no Ninho do Urubu.