Por O Dia

Publicado 27/03/2021 21:20

Rio - O meia chileno Arturo Vidal, de 33 anos, realmente tem interesse do jogar pelo Flamengo. Além do atleta deixar isso publicamente, de acordo com o lateral-direito Mauricio Isla, que defende o Rubro-Negro, ele costuma falar sobre isso, inclusive com atletas da seleção chilena.

"Sim, já faz dois anos que ele quer jogar, ele sempre fala que gosta do Flamengo. Ele gosta dos torcedores, ele gosta do Brasil", explicou o jogador do Flamengo, em participação no programa "Resenha", da ESPN Brasil.

Vidal tem passagens por grandes clubes da Europa como Juventus, Bayern e Barcelona. Atualmente, ele joga por outro gigante, a Inter de Milão. Na atual temporada, o chileno entrou em campo em 30 jogos e fez dois gols pela atual líder do Campeonato Italiano.



"Na seleção, fez isso na Juventus, no Bayern de Munique, Barcelona… Então, creio que não faltam palavras pra falar dele e toda sua carreira, de tudo que fez. Creio que vir para o Flamengo seria coroação de uma incrível carreira, e com certeza os torcedores, quando Arturo Vidal chegar no Maracanã, vão gostar muito mais dele", concluiu Isla.