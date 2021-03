Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 30/03/2021 18:48

Além de Matheuzinho e Pedro, ambos com lesão musculares e dúvidas para a final da Supercopa do Brasil no dia 11, contra o Palmeiras, o Flamengo deve ter mais um desfalque para o duelo desta quarta-feira com o Bangu, às 21h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sétima rodada da Taça Guanabara. Trata-se de Rodrigo Caio, que participou apenas de uma parte da atividade desta terça-feira com os demais companheiros.

Rodrigo Caio está em fase de transição após se apresentar com uma lesão muscular, no dia 15 de março. Na reta final do Brasileirão 2020, o defensor atuou nas duas últimas rodadas com uma contusão muscular e jogou no sacrifício. Agora, o departamento médico rubro-negro faz um trabalho especial para deixar o atleta 100% fisicamente.

Na ausência de Rodrigo Caio, a dupla de zaga deve ser formada por Arão e Gustavo Henrique. Bruno Viana, que fez bons jogos no início do Estadual, surge como boa opção. A tendência é que o camisa 3 fique à disposição do técnico Rogério Ceni no domingo, quando o Flamengo encara o Madureira.