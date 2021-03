Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 17:49

Rio - Apesar da conquista do título brasileiro, o trabalho de Rogério Ceni no Flamengo está longe de ser unanimidade. Para o comentarista Felippe Facincani, da ESPN, o treinador não terminará o ano de 2021 à frente do Flamengo.

Publicidade

"Eu duvido que o Rogério Ceni termine o ano como técnico do Flamengo. Não estou cravando, só estou duvidando. Justamente por todos esses fatores que vocês colocaram, vocês perceberam os dedos com que vocês citam o trabalho do Rogério à frente do Flamengo? Pelo que o Rogério tem trabalhado, esse nível que o Flamengo tem apresentado recentemente, no Brasileiro e o que pode ser na Libertadores e na Copa do Brasil. Se apresentar futebol de resultado, e não o que o torcedor se acostumou a ver em 2019, vão trocar o Rogério", disse o jornalista.



Após período de pré-temporada, Rogério Ceni e os principais jogadores do elenco do Flamengo voltarão a atuar nesta quarta-feira, contra o Bangu, ás 21h, no Raulino de Oliveira.