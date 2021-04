Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:01

O Flamengo está escalado para pegar o Madureira nesta segunda-feira, às 21h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Rubro-Negro precisa vencer para retornar para a liderança da Taça Guanabara, que atualmente é do Volta Redonda.

Para esse duelo, Rogério Ceni terá novidade no setor defensivo. Rodrigo Caio fará a sua estreia na temporada 2021 e formará dupla de zaga com Willian Arão. O time do Flamengo para pegar o Madureira é: Diego Alves; Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

O Madureira é o último adversário do Flamengo antes de encarar o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil, no dia 11, em Brasília. Ou seja, Ceni não terá mais oportunidades para preparar e fazer testes na equipes.