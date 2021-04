3º - Bruno Henrique - 2019/2021 - 57 gols em 117 jogos Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:43

Rio - Um dos protagonistas nas conquistas recentes do Flamengo, Bruno Henrique começou bem a temporada 2021 e está nas graças da torcida rubro-negra. Após grande atuação na vitória sobre por 5 a 1 contra o Madureira, alguns torcedores nas redes sociais pediram contrato vitalício com o camisa 27, que respondeu com brincadeiras.

Confira:

Com Bruno Henrique à disposição de Rogério Ceni, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo, no Estádio Mané Garrincha. A bola rola às 11h (horário de Brasília).