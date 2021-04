Gabigol Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:47

Rio - Principal ídolo da atual geração do Flamengo, o atacante Gabigol, de 24 anos, não conseguiu se firmar no futebol europeu, logo após surgir como revelação no Santos. Muito se opina e especula sobre o motivo. De acordo com o empresário Wagner Ribeiro, o jogador não conseguiu se firmar por conta de ciúmes de jogadores argentinos da Inter de Milão.

"Como poderia dar certo, se não jogou? Ele chegou à Inter, e fizeram uma festa enorme em um teatro. Todo mundo de black-tie. Uma festa muito maior que a do Kaká. Isso causou ciúme no Zanetti, [ex-lateral direito argentino] que era diretor do clube, e no Icardi [atacante argentino que hoje está no PSG], que era dono do time. Isso é dedução minha, mas os dois argentinos ficaram com ciúme dele", afirmou em entrevista ao portal "UOL".



Ao abordar o fato do jogador também não ter dado certo no Benfica, o agente repetiu o mesmo argumento. "Foi para Portugal, e também não era escalado. Voltou para o Santos e foi artilheiro do Brasileirão e repetiu a dose no Flamengo", disse. Ao ser perguntado se não havia nenhuma culpa por parte do atacante, o empresário disparou. "Nada. É um cara super humilde".