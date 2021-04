Rogério Ceni e titulares estão de volta ao Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/04/2021 18:48

Rio - O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta quinta-feira. O lateral-direito Matheuzinho, que estava afastado por conta de uma lesão na coxa, voltou a treinar com o grupo e deve ficar à disposição para a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo.

A equipe rubro-negra fará seu último treino no Rio nesta sexta-feira. Na parte da tarde, a delegação viajará para Brasília, onde realizará no sábado uma atividade no CT do Brasiliense.



Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa do Brasil no próximo domingo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.