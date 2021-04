Os dois gols marcados na goleada sobre o Madureira tornaram Gabigol o maior artilheiro do Flamengo no século 21. Agora com 73 gols em 105 jogos o atacante divide o posto com Renato Abreu Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - O Flamengo acertou nesta sexta-feira um patrocínio pontual com a Amazon Prime Vídeo. A marca estampará as costas da camisa rubro-negra no próximo domingo, na final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no Mané Garrincha.

O acordo prevê que, além do espaço na camisa, a empresa participe de ações nas redes sociais do clube. Recentemente, a Prime Vídeo já utilizou as redes para lançar a série "The Boss".



Flamengo e Amazon já estão em namoro há um certo tempo. Antes da pandemia, as partes estiveram perto de fechar um acordo para patrocínio master, mas a empresa recuou por conta da instabilidade econômica no mundo.