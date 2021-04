Gabigol com a taça da Supercopa do Brasil AFP

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:03

Rio - Flamengo e Palmeiras decidirão a Supercopa do Brasil em uma partida cercada de expectativa. No entanto, para o comentarista Fábio Sormani, a equipe de Rogério Ceni não terá dificuldades para conquistar o título diante do Verdão.

"All win. Flamengo. 10 a 0. Flamengo não tem camisa para jogar Libertadores", afirmou Sormani

"É que na Supercopa do Brasil o Flamengo tem tradição. Ganhou uma", brincou Celso Unzelte, que também participava do programa.

"No consumo doméstico, o Flamengo é muito forte. Mas quando tem que pegar o passaporte e viajar, não é a mesma coisa. O Flamengo disputou 16 Libertadores, em cinco, ele caiu na fase de grupos. Ele caiu nas oitavas quatro vezes. Ele chegou na semifinal duas vezes. Não tem tradição. Quem tem que calar a minha boca é a instituição, no campo. Quando passar a ser diferente, vai calar a minha boca. Agora, para consumo doméstico, o Flamengo é muito forte. O Flamengo vai levar de barbada isso aí domingo", justificou Sormani.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo, ás 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.