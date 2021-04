Camisa de Gabigol e dos outros jogadores irão a leilão Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 16:37

As camisas utilizadas pelo Flamengo na decisão deste domingo da Supercopa do Brasil, às 11h contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, serão leiloadas para arrecadar fundos para campanha de combate à fome. Os jogadores também assinarão as peças para o evento, em parceria com a plataforma online internacional MatchWornShirt.

O leilão começará às 10h deste domingo, antes da partida e durará três semanas. Quem quiser participar, poderá acessar o site da plataforma online e realizar uma oferta em um jogador. Segundo o clube, os vencedores receberão as camisas "desinfectadas com tratamento de luz UV-C, mantendo todas as características e marcas do Manto utilizado no jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todos os microrganismos, tornando o processo completamente seguro contra a coivid-19".



Ainda segundo o Flamengo, os lucros do leilão serão destinados à Nação Solidária, uma campanha do clube para combater a fome durante a pandemia.

Segundo um levantamento da Central Única de Favelas (CUFA) em conjunto com o Instituto Data Favela e Locomotiva, 82% das famílias que vivem em favelas dependem de doações para se alimentar. A campanha do clube busca apoiar estas famílias por meio da distribuição de álcool em gel e cestas básicas.