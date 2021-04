Neto Divulgação/Bandeirantes

Rio - Afastado da Band, após se submeter a uma operação, o ex-jogador Neto comemorou o título do Flamengo na Supercopa do Brasil. Torcedor do Corinthians, ele apareceu em vídeo que viralizou nas redes sociais, cantando, inclusive, o hino do Rubro-Negro.

"Vamos, Flamengo. Um vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Eu falei. Valeu, Diego Alves. Eu te amo, Diego Alves. Valeu, Flamengo", afirmou.

O título do Flamengo foi conquistado após empate por 2 a 2 e vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras, maior rival do Corinthians, clube que o ex-jogador é ídolo e também torcedor.

Não é a primeira vez que Neto apareceu em um vídeo comemorando um título do Flamengo. Na conquista do Campeonato Brasileiro de 2020, o apresentador da Band comemorou a taça, exaltando a contribuição do Corinthians, que segurou o Internacional, no Beira-Rio, assegurando o título para o clube carioca.