Por O Dia

Publicado 12/04/2021 12:37

Rio - A confusão no túnel de acesso ao gramado do Mané Garrincha, na decisão da Supercopa do Brasil, no último domingo, causou tensão. De acordo com o portal "UOL", antes do apito final da partida, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, trocaram socos.

A confusão teve início após a expulsão de João, que estava reclamando da arbitragem. Ao descer rumo ao vestiário, ele discutiu com o dirigente rubro-negro Bruno Spindel, o que iniciou toda a confusão. Marcos Braz, que também estava no túnel, também se exaltou e a discussão terminou em pancadaria.



Após o clima esquentar, jogadores dos dois times entraram na discussão. Os seguranças da partida precisaram intervir para evitar algo pior.



Dentro de campo, o Flamengo conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Após o empate em 2 a 2, o Rubro-Negro levou a melhor na cobrança de pênaltis.