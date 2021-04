Gabigol marcou o primeiro gol do Flamengo na decisão contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/04/2021 14:15

Rio - Como esperado, a decisão da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras parou o Brasil. No Rio de Janeiro, partida atingiu grandes números e registou mais que o triplo de audiência (+17 pts - aumento de +211%) e +32 pts de participação em relação à média da faixa nos 4 domingos anteriores. A partida marcou a volta de Galvão Bueno.

Dentro de campo, foi uma final eletrizante entre as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras ficaram no empate por 2 a 2 após grande jogo no tempo normal, mas na disputa por pênaltis o Rubro-Negro levou a melhor por 6 a 5 e ficou com o título da Supercopa do Brasil.

Confira os números da audiência da final da Supercopa do Brasil:

SP: 19 aud e 44% part



· Quase o dobro de audiência (+9 pts - aumento de 90%) e +20 pts de participação em relação à média da faixa nos 4 domingos anteriores.



· +5 pts (36%) de audiência e +9 pts de participação em relação à final da Supercopa de 2020 (Flamengo X Athletico-PR).



RJ: 28 aud e 56% part ->



· Mais que o triplo de audiência (+17 pts - aumento de +211%) e +32 pts de participação em relação à média da faixa nos 4 domingos anteriores.



· O número de aparelhos ligados no horário teve crescimento de 28% na comparação com o horário nos quatro domingos anteriores.



· +2 pts (+8%) de audiência e igualou a participação em relação à final da Supercopa de 2020 (Flamengo X Athletico-PR).