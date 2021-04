Rodrigo Caio Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 15:42

Rio - Campeão da Supercopa do Brasil, o zagueiro Rodrigo Caio falou a respeito da emocionante disputa contra o Palmeiras que terminou com título do Flamengo nas cobranças de pênalti. No tempo normal, o defensor acabou cometendo uma penalidade em Rony, que acabou fazendo o Verdão empatar a partida. O jogador rubro-negro admitiu que cometeu uma infração no atacante alviverde.

Publicidade

"Eu acabei me desequilibrando na jogada e isso acabou me afetando. Eu tento colocar a mão no Rony para marcar o espaço. Mas como eu me desequilibrei, tomei essa atitude e errei ao puxar a camisa dele. Não sei se foi o suficiente para marcar o pênalti, mas é uma análise do árbitro e a gente tem que respeitar a decisão", afirmou em entrevista ao SporTV.



A partida entre Flamengo e Palmeiras foi bastante equilibrada, com bons momentos das duas equipes. O Verdão saiu na frente do placar, o Rubro-Negro virou e depois os paulistas voltaram a empatar o duelo. Rodrigo Caio afirmou que ficou surpreso com a postura do Palmeiras no começo do jogo.

Publicidade

"Conversando com os companheiros, o Palmeiras surpreendeu a gente na forma agressiva que jogaram contra a gente. Nós entendemos que o Palmeiras é um time muito reativo. Acredito que no jogo de ontem, eles foram muito agressivos com movimentações e três jogadores muito rápidos na frente. A gente esperava que eles seriam muito agudos no último terço do campo e procurando espaços nas costas dos nossos jogadores. A movimentação deles sempre era essa. De alguma forma eles conseguiram nos surpreender. Eu não imaginava que o Palmeiras jogaria dessa forma. Mas acredito que conseguimos também anular isso, a grande característica deles, que é esse contra-ataque rápido", avaliou.