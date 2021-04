Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

13/04/2021

Rio - Herói do título da Supercopa do Brasil, o goleiro Diego Alves fez uma cobrança a Galvão Bueno. No entanto, esse pedido nada teve a ver com a última conquista. O jogador afirmou que o narrador da Rede Globo prometeu presentear o arqueiro do Flamengo com uma caixa de vinho, caso o clube carioca conquistasse a Libertadores de 2019. Galvão prometeu dar o presente ao goleiro.

A cobrança foi feita após o título da Supercopa. "Não esqueço até hoje, porque ele está me devendo um negócio que ele prometeu se a gente fosse campeão". Em participação no "Bem, Amigos!", o narrador pediu o endereço do goleiro e afirmou que irá mandar a caixa de vinho.

"No privado, me passa o endereço que eu te mando a caixa de vinho. Eu reconheço", admitiu Galvão durante o programa do SporTV, "Vai com imenso prazer. Mas não é para ninguém acostumar não. Se não vão me quebrar. A caixa do vinho, guarda uma garrafa para gente tomar depois, tá bom?", completou o narrador.



No ano passado, o goleiro foi presenteado com 21 cervejas após uma marca de cerveja resolver homenagear Lionel Messi quando o argentino completou 700 gols na carreira. Cada goleiro que sofreu um gol do craque do Barcelona recebeu uma cerveja. O goleiro do Flamengo, maior vítima da carreira de Messi, recebeu 21 garrafas da bebida alcoólica.