Victor Sá alcança marca de 50 jogos na Bundesliga Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 19:54

Rio - O atacante Victor Sá está na mira do Flamengo para reforçar seu elenco. Em entrevista ao portal "Goal", o jogador confirmou que teve conversas com o Rubro-Negro e afirmou que seria uma honra atuar pelo clube carioca.

"Teve contato sim, com meus empresários, aí o desenrolar eu não sei dizer porque tem a questão da temporada aqui na Alemanha estar em andamento, não sei em que pé está, mas teve o contato com meus agentes e foi passado para mim que poderia haver alguma coisa. Ainda não estou a par de como está andando. É bem bacana o carinho, o torcedor brasileiro é assim, você fica até espantado", afirmou.

"Um dia seu nome sai com o interesse e no mesmo dia, trinta minutos depois, a sua rede social está uma loucura, todo mundo te mandando mensagem, na sua rede, no da sua esposa, no da sua mãe. Eu fico muito feliz, ainda mais um time como o Flamengo, da expressão do Flamengo, tudo o que vem conquistando nos últimos anos. Eu fico feliz pelo interesse e se tiver que acontecer, com certeza seria um clube que seria uma honra para mim vestir a camisa", completou.