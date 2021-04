Wilmar Roldán Divulgação / Conmebol

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:56

Rio - Na estreia da Libertadores de 2021, o Flamengo terá pela frente um árbitro que não traz boas recordações. O colombiano Wilmar Roldán será o responsável por apitar a partida entre o clube carioca e o Vélez, que vai acontecer na próxima terça-feira, na Argentina.

A última vez que Wilmar Roldán apitou um jogo do Flamengo, o Rubro-Negro acabou sendo goleado por 5 a 0 pelo Independiente del Valle, no Equador, em jogo válido pela fase de grupos do torneio. Na ocasião, após a partida, o Rubro-Negro enfrentou um surto de Covid-19, que tirou seus jogadores de algumas partidos do Brasileiro e da Libertadores.

Publicidade

Há ainda uma outra recordação negativa. Ele apitou a final da Copa Sul-Americana em 2017, contra o Independente de Avellaneda. Na ocasião, as duas equipes empataram por 1 a 1 e os argentinos foram campeões. O árbitro assinalou uma penalidade em favor da equipe argentina e revoltou os rubro-negros.



Publicidade

O colombiano já apitou vitórias do Flamengo também. A primeira, contra o Caracas (Venezuela), pela Libertadores de 2010, que o Rubro-Negro acabou vencendo por 3 a 1. Em 2012, também na Libertadores, o colombiano apitou a vitória por 3 a 0 contra o Lanús (Argentina).