João Gomes Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 18:13

Rio - O Flamengo está escalado para a partida contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Sem Arrascaeta, o técnico Rogério Ceni optou por escalar o jovem João Gomes no meio de campo rubro-negro.

Arrascaeta estava relacionado para a partida, mas acabou ficando de fora após o clube alegar uma lesão no tornozelo. De acordo com o site "GE", ele e seu empresário optaram por não entrar em campo por estarem incomodados pelo fato do jogador não ter recebido uma valorização contratual.

Na zaga, sem Rodrigo Caio, Ceni optou por Bruno Viana, que teve atuações seguras no início do ano.