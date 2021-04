Rogério Ceni Marcelo Cortes / Flamengo

16/04/2021

Rio - O treinador Rogério Ceni lamentou bastante a derrota e a atuação do Flamengo no clássico contra o Vasco. Na opinião do treinador rubro-negro, a sua equipe esteve abaixo do que costuma render no duelo da última quinta-feira no Maracanã.

"Tivemos erros técnicos, simples, levamos gol com 5 minutos, dessa vez bola parada. Algo que trabalhamos. Infelizmente não conseguimos ir bem nesse sentido nesse sentido. O time lutou, batalhou, mas tecnicamente o time esteve abaixo. Apesar de criar boas chances, tecnicamente não desenvolvemos o que normalmente a gente joga", afirmou.



Na opinião de Ceni, a partida contra o Vasco mostrou alguns dos desafios que o Flamengo precisará corrigir para a estreia da Libertadores, que acontece contra o Vélez, na próxima terça-feira.

"Temos que entender que precisamos melhorar. O jogo foi abaixo do que todos esperavam. Os times argentinos também são muito copeiros e competitivos, como foi o Vasco. Precisamos achar os espaços, analisar os vídeos e ver os erros, que achei bem identificáveis", disse.