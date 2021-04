Paparazzo Rubro-Negro sofreu tentativa de assalto ao vivo Reprodução

Publicado 16/04/2021 13:00

Rio - O Vasco derrotou o Flamengo por 3 a 1, nesta quinta-feira, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã. O triunfo cruz-maltino, que não acontecia desde 2016, virou assunto em uma live no canal no YouTube Pilhado, que uniu o jornalista Thiago Asmar, o influenciador digital Paparazzo Rubro-Negro e Zé Colmeia, figura conhecida entre os vascaínos. Porém, a gravação passou por um momento de susto com o torcedor do Flamengo.



O trio estava ao vivo no YouTube comentando a vitória do clube de São Januário. Entre troca de provocações e um charuto, aos 14 minutos do vídeo, Paparazzo, que estava dentro de seu carro, estaciona o veículo em um trecho da Avenida das Américas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para poder conversar com mais atenção com os colegas e sofre uma emboscada.





Nas cenas, é possível ver um veículo se aproximando do carro de Paparazzo e abrindo as portas. O torcedor narra o acontecimento e os colegas se calam assustados. O influenciador então arranca com o carro e diz ter se livrado do assalto. Pouco depois, o papo continua normalmente.

