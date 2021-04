Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Publicado 17/04/2021 10:13

Rio - O comentarista Fábio Sormani voltou a critica Rogério Ceni. Após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, o jornalista afirmou que o treinador é o "maior adversário" do Flamengo e que "não está entregando o que esse time pode oferece".

"(Ceni) Carregou tudo nas costas dos jogadores. 'A minha parte eu fiz'. Quando ele fala em erro técnico, não é dele, é do jogador em campo. Quando ele fala do gol de bola parada, ele acrescenta 'treinamos muito essa jogada', ou seja, 'minha parte eu fiz'. (...) O maior adversário do Flamengo não é o River Plate, o Boca, o Palmeiras, o Atlético, o Grêmio, o Internacional... O maior adversário do Flamengo chama-se Rogério Ceni, ou seja, ele próprio", iniciou Sormani duante "Bate-Bola Debate" desta sexta-feira.

"Vocês repararam que os dois títulos que o Rogério Ceni ganhou ele não ganhou (o jogo)? Ele perde para o São Paulo no Morumbi e fica torcendo pro Internacional não fazer um gol em Porto Alegre. E ele empata com o Palmeiras na Supercopa do Brasil e vence nos pênaltis. Não acho que o Rogério está entregando o que esse time pode oferecer a ele. Já disse que acho o Flamengo muito superior aos demais times do futebol brasileiro, mas o Rogério se encarrega de colocar o Flamengo no mesmo patamar de Palmeiras, Atlético, Grêmio, Internacional, São Paulo", completou.

O comentarista também classificou a derrota para o Vasco como "inadmissível".

"Com todo o respeito ao Vasco da Gama, é inadmissível um time com o elenco do Flamengo, com o dinheiro que gasta, perder do jeito que perdeu. É inadmissível. Rogério Ceni, esse é o maior adversário do Flamengo", encerrou.