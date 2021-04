Felipão Mauricio Rummens/Parceiro/Agência O Dia

16/04/2021

Rio - O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que quase treinou o Flamengo e que não ter trabalhado no clube rubro-negro foi uma das suas frustrações na carreira. Os detalhes da negociação, ocorrida em 2010, foi revelada pelo próprio Felipão, em entrevista ao ex-jogador Zico. A culpa, segundo o treinador, foi de um dirigente que informou um jornalista da negociação antes dele acertar a sua saída do Usbequistão.



"Tinha acertado (com o Flamengo), mas eu tinha problemas contratuais e ainda tinha de resolver uma situação no Usbequistão. Não poderia ser noticiado aquela situação e acabamos ali. Mas eu gostaria de ter trabalhado no Flamengo. A gente faria uma excelente dupla, Galinho", afirmou Felipão ao canal "Zico 10".

Diante da revelação, Zico confirmou, sem revelar nomes, o ocorrido. "Felipão estava comentando a Copa do Mundo de 2010. Eu cheguei para o Flamengo e teve uma mudança de técnico. Infelizmente, mandariam duas pessoas para Portugal e estava quase tudo certo. Só que uma dessas pessoas deu com a língua nos dentes e a amizade com um jornalista fez tudo sair no jornal", explicou.



"Tem coisas que a gente não pode fazer nada porque fica ao seu critério. Ele não veio para ser técnico por conta disso", completou Zico.



Naquela temporada, o Flamengo era comandado por Andrade, que havia sido campeão brasileiro no ano anterior. Ele foi demitido no dia 23 de abril. Na sequência, Rogério Lourenço assumiu o time e ficou por 20 jogos. Depois Silas teve uma rápida passagem de 10 partidas até Vanderlei Luxemburgo ser contratado.