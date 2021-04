Maior ídolo do Flamengo, Zico ao lado de Juan e Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 15:18 | Atualizado 17/04/2021 15:20

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico apontou dois jogadores como 'pilares' do Rubro-Negro. De acordo com o Galinho, Willian Arão como volante e Rodrigo Caio pelo lado direito da zaga são peça-chave na equipe comandada por Rogério Ceni.

"Muita gente acha que no futebol de hoje todo mundo tem que jogar bem em todas posições, e para mim não é assim. Eu acho que o Flamengo tem duas posições que os caras são fortíssimos: o Rodrigo Caio de zagueiro pela direita e o Arão de volante. Eles são fantásticos. Então, colocar um que não está bem, razoável. Já entrou o Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Thuler, Bruno Viana", disse antes de completar:



"Se você faz uma rodagem, bota o Arão na zaga e o Rodrigo Caio na esquerda, você vai ter um mais ou menos na zaga central e um mais ou menos na esquerda. Se o Rodrigo Caio estivesse na direita, ele não seguraria a camisa (do Rony). O tipo de cobertura é um, a maneira de jogar é outra. O Arão, se tivesse de volante, já saberia como se comportar se receber um drible de calcanhar (do Raphael Veiga). De volante ele já sabe como vai, de zagueiro é outra coisa", finalizou.



Visando a liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo encara a Portuguesa com time alternativo, descansando os titulares para a estreia da Libertadores. Suspenso na competição sul-americana, Rodrigo Caio está à disposição de Ceni para a partida deste sábado. Arão está entre os poupados e não atua contra a Portuguesa.