Por O Dia

Publicado 17/04/2021 17:24

Rio - Mesmo com a queda do teto de seu estúdio no Rio, a Record confirmou que irá transmitir a partida entre Flamengo e Portuguesa, neste sábado, às 21h05, no Estádio Luso Brasileiro.

Apesar do incidente, a emissora tem outros três estúdios à disposição e não terá problemas para realizar a transmissão. Mylena Ciribelli estará na apresentação, com narração de Lucas Pereira e comentários do ex-jogador Ricardo Rocha.



O Flamengo é o vice-líder do estadual. O Rubro-Negro está apenas atrás do Volta Redonda, que tem um ponto a mais.