Rio - Após algumas horas de incertezas, a programação inicial do duelo entre Vélez Sarsfield e Flamengo não sofrerá alterações. Neste sábado, a Conmebol conseguiu a autorização do governo da Argentina para manter a partida na terça-feira, às 21h30 , no José Amalfitani, em Buenos Aires. O confronto marcará a estreia do Rubro-Negro na Libertadores 2021.



As incertezas haviam começado nesta sexta-feira após as autoridades proibirem a realização de eventos esportivos de 20h na área metropolitana de Buenos Aires. A decisão afetou partidas do campeonato local neste fim de semana e colocou em risco o jogo entre Vélez e Flamengo.

No entanto, após negociação, a Conmebol conseguiu a liberação das partidas da Libertadores mesmo com a medida. Assim, o compromisso do Flamengo foi mantido no horário e no local original. A partida Argentinos Juniors x Nacional-URU também foi mantida para terça-feira em Buenos Aires.



Após encarar a Portuguesa neste sábado, o Flamengo faz uma última atividade no Ninho do Urubu no domingo. A delegação viaja para a capital argentina no fim do dia e ainda treinará em Buenos Aires na segunda-feira, véspera da partida contra o Vélez.