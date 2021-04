Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:17

Rio - Campeão do Brasileiro e da Supercopa do Brasil, Rogério Ceni voltou a ser pressionado no Flamengo, após a derrota para o Vasco e o empate contra a Portuguesa, no Campeonato Carioca. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que o Rubro-Negro não tem opções no mercado para avaliar uma possível troca no comando técnico.

"No caso do Flamengo é óbvio que o Rogério Ceni não é o melhor do mundo, é evidente que existem técnicos melhores do que ele, agora, vai contratar quem? Com que dinheiro? Aí os malucos da rede social, as sugestões são as mais estapafúrdias. Técnicos inviáveis, porque não sairão dos seus empregos porque seriam caríssimos e não aceitariam trabalhar pela quantia que o clube poderia pagar hoje, os caras ignoram que o poder de investimento de um clube, Flamengo, Palmeiras, antes da pandemia era um e agora é outro, sem contar a disparada do dólar, do euro", afirmou.



Além disso, o jornalista acredita que não é apenas o Flamengo, mas outros clubes brasileiros estão sofrendo com uma pressão exagerada em seus técnicos.

"Eu preciso odiar alguém, eu tenho que odiar alguém, seja o Ceni, seja o Abel Ferreira, seja o Cuca, então vou xingar o técnico do meu time e vou pedir mudanças, por mais que isso seja estapafúrdio, fora de ordem e tudo o mais. E assim segue, o Crespo que fique bem atento, porque se ele tropeçar amanhã vai ter são-paulino fazendo a mesma coisa com ele, porque isso não é um problema de palmeirenses, atleticanos ou rubro-negros, isso é um problema da sociedade brasileira ou mundial", disse.