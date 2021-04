Renato Gaúcho Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:08

Rio - Após quase cinco anos de trabalho, Renato Gaúcho deixou o comando do Grêmio. Mal entrou no grupo dos desempregados, o nome do treinador já vem sendo ventilado no Flamengo. O comentarista da Band, Denílson, falou sobre a possibilidade do comandante assumir o Rubro-Negro.

“Todo mundo sabe a paixão que o Renato Gaúcho tem pelo Flamengo. Isso é nítido. Agora cada partida vai ser extremamente importante ao Rogério. Antes já era, é claro, mas agora é ainda mais com o Renato no mercado depois de deixar o Grêmio”, afirmou.



Renato Gaúcho como jogador do Flamengo marcou época no time campeão do Brasileiro em 1987. Ídolo do Grêmio, o ex-atacante já admitiu algumas vezes que deseja ser treinador do Rubro-Negro.