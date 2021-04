Ceni: embalado pelo título Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 15:25

Rio - Após o empate do time alternativo do Flamengo com a Portuguesa, o elenco rubro-negro e o treinador Rogério Ceni receberam algumas críticas. Comentarista da Band, o ex-jogador Denílson, afirmo que os questionamentos sobre o técnico são naturais e ressaltou a força do elenco rubro-negro.

“Pô, ele tem um timaço. Acho que é a mesma análise que fizemos quando o torcedor palmeirense foi pichar o muro (em protesto contra Abel Ferreira após derrota para o São Paulo). Isso não seria nem surpresa se acontecesse no Flamengo também ou em qualquer clube. Mas vamos com calma. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil”, afirmou.



O Flamengo volta para campo na próxima terça-feira. Na Argentina, a equipe comandada por Rogério Ceni irá fazer a sua estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield.