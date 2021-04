Em dezembro de 2019, após a conquista dos títulos de Brasileirão e Libertadores, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, cutucou o rival, dizendo que agora o "cheiro virou verde" Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 09:00

Rio - A criação de uma Superliga envolvendo clubes da Inglaterra, Itália e Espanha vem gerando polêmica no futebol europeu. Acontece que alguns clubes sul-americanos chegaram a debater a possibilidade de participação no torneio. De acordo com informações do portal "UOL", o Flamengo foi uma das equipes que negociou a possibilidade de disputar a competição.

De acordo com o site, além do clube carioca, o River Plate e o Boca Juniors, ambos da Argentina, iniciaram conversas com a equipes da Europa. No entanto, a Superliga foi feita só com europeus, mas o esboço do plano prevê um Mundial para equipes de fora do Velho Continente.

O anúncio da criação da Superliga foi feita na noite de domingo. Houve reação dura por parte da Uefa e das ligas, com ameaça de punições. A Fifa reprovou a ideia, mas usou um tom sem ameaças. A entidade máxima do futebol mundial participou das conversas iniciais sobre a Superliga em 2019. A reunião irritou dirigentes da Uefa e da Conmebol. Infantino, posteriormente, explicou que a reunião ocorreria de qualquer forma, e a Fifa poderia ajudar a mediar acordos.



O encontro da Fifa com o Flamengo aconteceu durante a disputa do Mundial de Clubes de 2019. Houve um convite para participar no futuro do Mundial de Clubes, juntamente com outro clube brasileiro. Mas o formato ainda não estava definido. Em paralelo, houve conversas do Flamengo com os membros da Superliga. Segundo dirigentes do clube, foi demonstrado interesse dos europeus em incluir a agremiação no projeto de forma fixa. Na sequência, no entanto, houve a pandemia, e foram paralisados quaisquer contatos com os clubes sul-americanos.