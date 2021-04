Edmundo levou soco durante Flamengo x Vélez em 1995 Reprodução

Publicado 20/04/2021 14:05

Rio - O confronto entre Vélez Sarsfield e Flamengo, marcado para a noite desta terça-feira, pela Libertadores, fez com que muitos torcedores relembrassem a épica partida entre os dois clubes em 1995, quando Edmundo tomou um soco do argentino Flavio Zandoná. Em entrevista ao "UOL", o ex-jogador revelou que tem se afastado do futebol e que não irá assistir ao confronto de logo mais.

"Hoje só paro para ver um único esporte: golfe", disse Zandoná, que viveu os últimos anos em uma província de Buenos Aires repleta de fazendas.

Apesar de o lance ter virado até bandeira entre os torcedores do Vélez, o ex-jogador não gosta de falar sobre o episódio.

"Parece que esta foi a única coisa que fiz. Fui campeão da Libertadores e mundial e joguei até no Brasil, como você deve saber. Assunto esgotado. É assim que me sinto", afirmou.