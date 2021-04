Presidente Rodolfo Landim Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/04/2021 13:40

Rio - Considerado um dos favoritos ao título da Libertadores, o Flamengo planeja novamente chegar pelo menos até às semifinais da competição. De acordo com informações da "ESPN Brasil", o Rubro-Negro repediu a mesma projeção que tinha colocado como objetivo na temporada passada.

Em 2020, o Flamengo se reforçou bastante para a competição contratando jogadores com Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pedro, Thiago Maia, Michael e Pedro Rocha. Naquela ocasião, o Rubro-Negro era o atual campeão do torneio, mas acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Racing.

Com a pandemia, o Rubro-Negro vive uma situação financeira diferente e acabou fazendo apenas uma contratação para a temporada de 2021: o zagueiro Bruno Viana. No entanto, com a base da equipe titular mantida, o Flamengo acredita que pode chegar longe na competição.



Caso consiga cumprir a meta, o Flamengo vai receber 7,55 milhões de dólares, algo em torno de R$ 41 milhões, com premiação somando as premiações das fases de grupos, oitavas e quartas do principal torneio sul-americano.



Com uma vaga na final da Libertadores, o Flamengo conseguiria mais 6 milhões de dólares, cerca de R$ 33,6 milhões, se for vice-campeão. O título renderia ao Flamengo 15 milhões de dólares (R$ 84,1 milhões). No total, sendo campeão e somando as fases anteriores, o clube carioca arrecadaria R$ 126,4 milhões.