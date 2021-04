Thiago Neves em treino no Sport Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:52

Rio - O meia Thiago Neves, ex-Flamengo e Fluminense, deu uma declaração polêmica em entrevista ao canal "Pilhado". Questionado se a torcida do Sport, seu atual clube, é tão apaixonada quanto a do Rubro-Negro carioca, o jogador não teve dúvidas ao responder que sim.

“É uma loucura aqui, ainda mais o Sport que é o maior do Nordeste, disparado! Isso é o certo, tem a maior torcida do Nordeste. O jeito que eles falam, quando ficam no jogo, ficam loucos. Aqui a torcida é doida, fazem um ‘corredor da morte’. Fecham uma rua perto da Ilha do Retiro, cantando perto do ônibus, é uma paixão que eu vi em poucos clubes. No Brasil, eu não vi, nem no Rio de Janeiro. Não só o Sport. As torcidas aqui são muito loucas. Outros jogadores que jogaram aqui, vão responder a mesma coisa. É bem mais (apaixonada do que a torcida do Flamengo). Os caras morrem pelo Sport, é impressionante“, afirmou.

Thiago também falou sobre a rivalidade entre as duas equipes por conta do Copa União de 1987.

“Os rubro-negros aqui odeiam o Flamengo. Quando a gente vai jogar contra, eles falam: ‘Porrada neles, vamos pegar eles’. Para eles, um dos maiores rivais do futebol brasileiro é o Flamengo. Falam como se fosse uma final de campeonato. Aqui eu reencontrei minha felicidade, esse negócio de depressão não é para mim. Aqui o povo é leve, não tenho o que reclamar”, completou.