Brazil's Flamengo Uruguayan Giorgian De Arrascaeta celebrates scoring a goal during the Copa Libertadores football tournament group stage match between Argentina's Velez Sarsfield and Brazil's Flamengo at the Jose Amalfitani Stadium in Liniers, Buenos Aires on April 20, 2021. (Photo by Juan Mabromata / POOL / AFP) JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 00:38 | Atualizado 21/04/2021 00:38

O meia Arrascaeta foi decisivo pelo Flamengo e marcou o gol da vitória sobre o Vélez na última terça-feira, por 3 a 2, de virada, na Argentina. O uruguaio, com a boa atuação, foi eleito o craque do jogo. Na saída do gramado, o camisa 14 do Rubro-Negro falou sobre o desempenho da equipe e pregou cautela.

"Temos um grupo fantástico, grandes jogadores. Lutaremos até o final. Já demonstramos que o caminho é seguir humildemente. A humildade é um de nossos pontos fortes", falou rapidamente Arrascaeta

Publicidade

Não foi só o Flamengo que ganhou três pontos. Arrascaeta também levou na cabeça (literalmente). Segundo a assessoria do clube, o meia realizou sutura na região frontal da cabeça, com três pontos, durante o intervalo do jogo. O jogador será reavaliado na reapresentação.

O próximo jogo é no sábado, às 19h, contra o Volta Redonda, no Maracanã. A partida pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo, que deve ir com equipe alternativa para este duelo, visando ao duelo de terça-feira com o La Calera, pela segunda rodada da Libertadores.